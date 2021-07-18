Mesut Özil balmumu heykeliyle fotoğraf çekildi

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'in Almanya'dan getirilen balmumu heykeli ziyaretçilere açılmadan önce Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil’in balmumundan yapılmış heykeli Almanya’nın başkenti Berlin’den İstanbul’a getirildi.

Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykelinin sergilendiği bir müzede sergilenecek heykel, bugün fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi.

HATIRA FOTOĞRAFI

Mesut Özil, balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından kısa bir açıklama yapan Mesut Özil, “Artık 2. Mesut da Türkiye’ye geldi, İlk Almanya’da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum Türkiye’de olmasından. Artık 2. Mesut da Türkiye’ye geldi, gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Futbolcumuz Mesut Özil’in heykeli de İspanya’nın Real Madrid takımında forma giyerken birçok ziyaretçi tarafından gelen yoğun taleplerden sonra hazırlanarak, 6 ay içerisinde tamamlandı ve müzede yerini aldı.