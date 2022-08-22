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    Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı

    Başakşehir’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kayserispor maçıyla turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi. Mesut, 80. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna dahil oldu.
    • 22.08.2022 - 09:04
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    Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı

    Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşırken, turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ilk kez oynadı.

    Müsabakaya yedek başlayan Özil, 80. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna girdi.

    33 yaşındaki futbolcu oyuna girmeden önce turuncu-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Mesut Özil’in oyuna girmesini istedi.

    Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı #1

    154 gün sonra sahada

    Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında oynamış, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas’a bırakmıştı. Başarılı futbolcu, Başakşehir'in evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıktı.

    Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı #2

    Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı #3

    Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı #4

    Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı #5

    Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı #6


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