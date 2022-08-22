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Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı

Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı

Başakşehir’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kayserispor maçıyla turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi. Mesut, 80. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna dahil oldu.