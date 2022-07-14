Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Başakşehir'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan ardından takımdan ayrılan yıldız oyuncu Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'le anlaşmıştı.

Özil için İstanbul ekibi imza töreni düzenledi. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı törende Mesut, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu açıklamalarında, "Çok mutluyum burada olduğum için. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefimde sadece futbol oynamak, mutlu olmak, huzurlu yaşamak. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Elimden geleni yapacağım.

Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. 10 numaralı formayı giyeceğim.

Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı İZLE







"Fenerbahçe konusu kapandı"

Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. O konu kapandı. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım.

Emre hocayı bayağıdır tanıyorum. Bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, o yüzden Başakşehir'i tercih ettim.





"Tepkiler oldukça pozitif"

En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Şimdi hedefim sadece huzurlu şekilde Başakşehir'de futbol oynamak. Sene sonunda oturacağız, tekrar konuşacağız.

Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif." ifadelerini kullandı.





"Mesut'a 2 yıllık sözleşme önerdim ama kabul etmedi"

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ açıklamasında, "Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir rüya gerçekleşti. Mesut Özil gibi futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu yok.

Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi. Buna da saygı duyduk.



Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim." dedi.



