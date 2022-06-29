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    Mesut Özil, başkan Ali Koç'la görüştü

    Mesut Özil, başkan Ali Koç'la görüştü

    Fenerbahçe'de Mesut Özil, dün kulüp binasında başkan Ali Koç ile bir araya geldi.
    • 29.06.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:23
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    Fenerbahçe'de dün kritik bir görüşme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 24 Mart'ta kadro dışı bıraktığı ve teknik direktör Jorge Jesus'un da kapıları kapattığı Mesut Özil, kulüp binasında başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

    "Sözleşmem bitene kadar oynamak istiyorum"

    33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe formasını tekrar giymek, sözleşmesinin sonuna kadar da (Haziran 2024) bu kulübe faydalı olmak için çalışmak istediğini söylediği öğrenildi.

    Mesut Özil, başkan Ali Koç la görüştü #1

    Jesus'la da görüştü

    Mesut'un geçtiğimiz günlerde de Jorge Jesus ile görüştüğü bildirildi.

    Daha önce sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe'de hedeflerimi gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" diyen Mesut'un geleceği belirsizliğini koruyor.

    Mesut Özil, başkan Ali Koç la görüştü #2


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