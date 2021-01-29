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    Mesut Özil: Ben bir Müslümanım

    Mesut Özil: Ben bir Müslümanım

    Maçlara çıkmadan önce Kur'an-ı Kerim okuduğunu belirten Mesut Özil, "Takım arkadaşlarım ve kendim için dua ediyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 10:15
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, TRT Almanca'ya kısa bir röportaj verdi ve soruları yanıtladı.

    Fenerbahçe'de hedeflerinin her zamanki gibi şampiyonluk olduğunu söyleyen Özil, "Çocukluktan beri hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Ben büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım ve şimdi Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk, bunun için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

    Mesut Özil: Maçlardan önce Kur'an okurum - VİDEO

    "BEN BİR MÜSLÜMANIM"

    Maça çıkmadan önce Kur'an okuduğunu belirten Özil, "Ben bir Müslümanım. Takım arkadaşlarım ve kendim için dua ediyorum. Her şeyin yolunda gitmesi için dua ediyorum." sözlerini kullandı.

    Mesut Özil: Ben bir Müslümanım #1

    "HER ŞEYE HOCAMIZ KARAR VERECEK"

    Fenerbahçe'yi çocukluğunda, şimdi teknik direktörü olan Erol Bulut'un oynadığı dönemden bu yana takip ettiğini belirten Özil, "Erol Bulut'un oynadığı dönemde de Fenerbahçe'yi takip ediyordum ve Okocha'nın da onun da maçlarını izliyordum. Okocha çok yetenekliydi, başarılı işlere imza attılar. Ben de bu kulüpte başarılı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

    Kendisinin en çok oynamak istediği mevkii sorulduğunda ise deneyimli oyuncu, "Taktiğe teknik direktör karar verir, ben genelde oyun kurucu pozisyonunda oynuyorum ama her şeye hocamız karar verecek." diyerek sözlerini noktaladı.

    Mesut Özil: Ben bir Müslümanım #2

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