Mesut Özil: Beşiktaş'ı yeneceğiz

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Mesut Özil, Beşiktaş derbisi öncesinde iddialı konuştu. "Galatasaray'ı yendik Beşiktaş'ı da yeneriz" diyen Özil, liderlik için de umudunu koruyor.

Fenerbahçe ’nin dünyaca ünlü yıldızı, Beşiktaş derbisi öncesinde son derece iddialı.

"TAKIM OLARAK TEKRARLAMAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Mesut Özil, Gaziantep karşısında hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyerek, “Olmayacak bireysel hatalar yaptık. Bunun faturası da ağır oldu. Zirveyle puan farkını 9’a indirmek için çıktığımız maçı kaybettik. Ancak bu hatalardan dersimizi aldık. Takım olarak bunları tekrarlamayacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

"BİR ŞEKİLDE ZİRVEYE TUTUNMAYI BAŞARACAĞIZ"

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbilerin çok farklı bir havada geçtiğini söyledi.

Fanatik'in haberine göre; Mesut, “Galatasaray derbisinden önce ligde 4 maçlık kazanamama serimiz vardı. Kısacası kötü bir durumdaydık ama ezeli rakibimizi gidip deplasmanda yendik. Şimdi yine sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Gaziantep yenilgisinin üzerimizdeki etkisi büyük oldu. Bu kez de Beşiktaş derbisi var. İnanıyorum ki yine bir derbi galibiyetiyle moral bulup, bir şekilde zirveye tutunmayı başaracağız.” ifadelerini kullandı.

Mesut, zorlu mücadelede taraftarların kendilerine vereceği desteğin de önemli olduğunun altını çizdi.



