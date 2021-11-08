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    Mesut Özil: Bunu kazanmalıydık

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kayserispor maçının ardından paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:57
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    Mesut Özil: Bunu kazanmalıydık

    Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe'de, takımın yıldızlarından Mesut Özil, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

    "BUNU KAZANMALIYDIK"

    Kayserispor mücadelesinde 69. dakikada oyuna dahil olan Mesut, paylaşımında, "Bunu kazanmalıydık." ifadelerine yer verdi.

    Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında penaltıdan takımının ikinci golünü atma başarısı gösterdi.

    İşte Mesut Özil'in o paylaşımı:

    Mesut Özil: Bunu kazanmalıydık #1

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