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Mesut Özil: Bunu kazanmalıydık
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kayserispor maçının ardından paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 09:33
- Güncelleme : 08.11.2021 - 09:57
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe'de, takımın yıldızlarından Mesut Özil, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
"BUNU KAZANMALIYDIK"
Kayserispor mücadelesinde 69. dakikada oyuna dahil olan Mesut, paylaşımında, "Bunu kazanmalıydık." ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında penaltıdan takımının ikinci golünü atma başarısı gösterdi.
İşte Mesut Özil'in o paylaşımı: