Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Mesut Özil, bu haftaki cuma namazını iş birliği anlaşması yapmak için gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da kıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in geleceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu haftaki cuma namazını Endonezya'da kıldı.

Mesut Özil, iş birliği anlaşması yapmak üzere bulunduğu ülkede Cakarta’nın sembollerinden biri olan İstiklal Camii'sini ziyaret etti.

Cuma namazını Cakarta'da kıldı

Camide cuma namazı kılan tecrübeli futbolcu, ziyareti sırasında İstiklal Camii'nde Büyük İmam Nasaruddin Umar ve Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Aşkın Asan ile bir araya geldi.

Mesut Özil, Cakarta'da cuma namazı kıldı VİDEO



Fenerbahçe forması hediye etti

Halkın büyük ilgi gösterdiği tecrübeli futbolcu, Nasaruddin Umar'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Basın toplantısı düzenlendi

Öncesinde ülkede bir dizi temaslarda bulunan Mesut, ülkenin turizmini uluslararası arenada tanıtmak için anlaştığı Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Genç futbolcularla bir araya geldi

Kendi markasının ürünlerinin üretildiği fabrikayı ziyaret eden ve Bali United Kulübü yetkilileriyle bir araya gelen Mesut Özil, Gelaro Bung Karno Stadı'nda ise gençler için düzenlenen futbol eğitimine katıldı.

Mesut Özil, Endonezya'ya mı transfer olacak

Mesut Özil'in bu ziyareti, geçtiğimiz günlerde sorulan Endonezya'da bir takımda oynar mısınız sorusuna verdiği "Fenerbahçe'de kontratım var ve Fenerbahçe'de mutluyum. Endonezya'da oynayacak olsaydım Bali United'da oynamak isterdim." cevabını hatırlattı.

Mesut Özil, geleceği hakkında resmi bir açıklama yapmazken gerçekleştirdiği Endonezya ziyareti "Mesut Endonezya'ya mı transfer oluyor" sorusunu da akıllara getirdi.