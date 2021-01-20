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    Mesut Özil: Daha güçlü döneceksin Abdülkadir Ömür

    Mesut Özil, bir süre sahalardan uzak kalacak Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 16:05
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    Mesut Özil: Daha güçlü döneceksin Abdülkadir Ömür

    Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu ve İstanbul'a getirdiği Mesut Özil, sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Trabzonspor'un milli oyuncusu Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

    Mesut Özil: Daha güçlü döneceksin Abdülkadir Ömür #1

    "DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN"

    Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil: Daha güçlü döneceksin Abdülkadir Ömür #2

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