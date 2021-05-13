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    Mesut Özil: Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla

    Mesut Özil: Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 12:17
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    Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı hem koronavirüs nedeniyle hem de Kudüs'te Müslümanların yaşadığı zulüm sebebiyle buruk yaşıyor.

    Fenerbahçe'nin Mesut Özil de Kudüs'teki Müslümanları unutmadı.

    Özil Twitter'dan yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutlarken Kudüs'te yaşananlara da değindi.

    "DUALARIM BUGÜNÜ BARIŞ İÇİNDE KUTLAYAMAYANLARLA"

    Mesut yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramı mübarek olsun. Bu aydaki tüm oruç ve dualarımız kabul edilsin. Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla." ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil: Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla #1

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