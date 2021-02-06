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    Mesut Özil, Fenerbahçe'de ilk derbi maçta üzüldü

    Mesut Özil, Fenerbahçe'de ilk derbi maçta üzüldü

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, uzun bir aradan sonra yeşil sahalara dönerken, yeni takımıyla iıktığı ilk derbi maçta etkili olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 22:54
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    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 yenildi.

    Çekişmeli geçen derbi maçta sarı lacivertlilerin yıldız transferi Mesut Özil, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girdi.

    MESUT ÖZİL, ÇIKTIĞI İLK DERBİ MAÇTA ÜZÜLDÜ

    Mesut Özil, derbide son 27 dakikada görev yaparken 33 kez topla buluştu. Ozan Tufan'ın kaydettiği ancak ofsayt nedeniyle iptal edilen golde ortayı yapan yıldız oyuncu, bir frikik kullandı ve şutunu Muslera kurtarmayı başardı.

    Mesut Özil, Fenerbahçe de ilk derbi maçta üzüldü #1

    Mesut Özil, Fenerbahçe de ilk derbi maçta üzüldü #2

    Mesut Özil, Fenerbahçe de ilk derbi maçta üzüldü #3

    Mesut Özil, Fenerbahçe de ilk derbi maçta üzüldü #4

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