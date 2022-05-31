Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, başka bir takımda futbol kariyerini bitirmeyeceğini söyledi.

Son dönemde futbol camiasının en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil...

Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Yıldız futbolcu bu iddilara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi.

"Başka bir takımda kariyerimi bitirmeyeceğim"

Özil şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım.

Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir.

"Yönetimin kararına saygı duyacağım"

Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım.

Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."