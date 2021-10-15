Mesut Özil: Fenerbahçeli olmak çok özel bir duygu

Mesut Özil: Fenerbahçeli olmak çok özel bir duygu

Mesut Özil doğum gününe özel olarak, "Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kulübün resmi internet sitesinde doğum gününde özel açıklamalar yaptı.

Yıldız oyuncunun açıklamaları şöyle:

-Fenerbahçe forması altında ilk doğum günün. Neler hissediyorsun?

Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli.





“NE MUTLU Kİ TARAFTARI OLDUĞUM KULÜBÜN FUTBOLCUSUYUM”

-Milyonlarca hayranın var. Artık Fenerbahçeliler için de ayrı bir konumdasın. Bunlar sana ne hissettiriyor?

Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe’nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim.





“TEK BİR AMACIM VAR TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK”

-Taraftarı olduğun takımın mücadelesinde futbolcu olarak yer almak senin için ne anlam ifade ediyor?

Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var.

Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar.