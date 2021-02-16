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    Mesut Özil: Fenerbahçe'ye hak ettiği başarıları yaşatacağız

    Mesut Özil: Fenerbahçe'ye hak ettiği başarıları yaşatacağız

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil henüz tam performansını veremediğini belirterek şampiyonluk için iddialı konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 09:19
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    Ara transfer döneminin en büyük bombası olan Mesut Özil, Fenerbahçe’ye iyice ısındı.

    Hatayspor, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olan dünyaca ünlü yıldız, Karagümrük karşısında ise ilk kez 11’de sahaya çıktı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansıyla tam not aldı.

    Mesut Özil: Fenerbahçe ye hak ettiği başarıları yaşatacağız #1

    "HENÜZ TAM KAPASİTEME ULAŞMADIM"

    Şu anda tam kapasiteyle oynamadığına değinen yıldız futbolcu, “Teknik ekip ve arkadaşlarımın desteğiyle formum her maç daha da yükseliyor. Henüz tam kapasiteme ulaşmadım. Bunun için çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil: Fenerbahçe ye hak ettiği başarıları yaşatacağız #2

    "FENERBAHÇE'YE HAK ETTİĞİ BAŞARILARI YAŞATACAĞIZ"

    Mesut Özil, taraftarların özellikle sosyal medyadan kendisine büyük ilgi gösterdiklerini söyleyerek, “Onların desteği, omuzlarımdaki yükü daha da artırıyor. Bu takıma çok daha fazla katkım olacak." dedi.

    Mesut ayrıca, "Sadece ben değil, arkadaşlarım da şampiyonluk için her şeyi yapmaya hazır. El ele vererek sezon sonunda taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Fenerbahçe’ye hak ettiği başarıları yaşatacağız.” diye konuştu.

    Mesut Özil: Fenerbahçe ye hak ettiği başarıları yaşatacağız #3

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