Mesut Özil: Futbolu çok özledim

19 Ocak’taki Altay maçından beri sahalardan uzak olan Mesut Özil, “Beklenmedik bir bel sorunu yaşadım ama üstesinden geldim. Sonunda, Kasımpaşa maçıyla birlikte dönüyorum." dedi.

Mesut Özil, bu sezon özellikle ligde 7 gol ve 2 asistle Fenerbahçe ’ye önemli katkı sağlamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, 19 Ocak’ta oynanan ve 2-1 kazanılan Altay maçından beri sahalardan uzak kalmıştı.

Belindeki ağrılar nedeniyle ufak bir operasyon geçiren Mesut, takımla çalışmalara başlasa da Prag deplasmanına götürülmedi.

Durumu merak edilen dünyaca ünlü yıldız, taraftara müjdeyi verdi. Mesut, “Zor bir süreç geçirdim. Beklenmedik bir bel sakatlığı yaşadım ama sağlık ekibimizin destekleriyle bunun üstesinden geldim. Artık hazırım” diye konuştu.

"FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİĞİMİZ BİLMENİZİ İSTİYORUM"

33 yaşındaki futbolcu, “Bu hafta Kasımpaşa ile oynayacağımız maçla birlikte sonunda sahalara dönüyorum. Futbolu çok özlediğimi bilmenizi istiyorum. Bir an önce formamı giyip sahada mücadele etmek için sabırsızım.” ifadelerini kullandı.

"LİGDE YAKALADIĞIMIZ SERİYİ DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Mesut Özil, takımının son durumuna da değinerek, “Ligde bizim için önemli olan maç kazanıp öz güvenimizi yükseltmekti. Giresunspor ve Hatayspor karşısında peş peşe alınan galibiyetlerle çok ihtiyacımız olan bir seri yakalamayı başardık. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerek. Bunun için ben de her türlü katkıyı vermek için elimden geleni yapacağım. Kasımpaşa karşısında da kazanırsak, hızla üst sıralara tırmanabiliriz. Galibiyet serisini sürdürmemiz halinde ligi iyi bir noktada bitirebileceğimize inanıyorum.” yorumunu yaptı.