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Mesut Özil, Galatasaray derbisini bekliyor

Mesut Özil, Galatasaray derbisini bekliyor

Fenerbahçe'de ilk maçına ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan Mesut Özil, 24. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini söyledi.