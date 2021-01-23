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- Mesut Özil, Galatasaray derbisini bekliyor
Mesut Özil, Galatasaray derbisini bekliyor
Fenerbahçe'de ilk maçına ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan Mesut Özil, 24. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 14:43
- Güncelleme : 23.01.2021 - 14:45
Mesut Özil transferiyle havaya giren Fenerbahçe'de taraftarlar, şimdi yıldız futbolcunun sahaya çıkacağı günü bekliyor.
Sarı-lacivertli teknik heyetin, aylardır yeşil sahalardan uzak kalan ve 20 gündür de antrenman yapmayan 32 yaşındaki futbolcuyu yavaş yavaş hazırlamayı düşündüğü öğrenildi.
Mesut'a özel antrenman programı hazırlanırken, tecrübeli oyuncuyu şimdiden derbi heyecanı sardı.
"DERBİDE SAHADA OLMAK İSTİYORUM"
3 hafta sonra oynanacak (24. hafta) Galatasaray maçında sahada olmak istediğini belirten Özil'in, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve 10 günlük süre içerisinde çok daha iyi duruma geleceğime inanıyorum, Galatasaray maçında sahada olarak takıma katkı sağlamayı çok istiyorum." dediği belirtildi.
Mesut'un derbiye kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.