Mesut Özil: Gayret ve mücadeleye devam

Sakatlığı sebebiyle haftalardır forma giyemeyen Mesut Özi, rehabilitasyon sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"REHABİLİTASYON SÜRECİ ÇOK İYİ GEÇİYOR"

Tedavisinin devam ettiğini söyleyen Özil, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Mesut, sarı-lacivertli takımda bu sezon 7 resmi maçta forma giydi.