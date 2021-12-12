Mesut Özil, Gaziantep FK maçında dümene geçecek

Eintracht Frankfurt maçında dinlendirilen Mesut Özil'in Gaziantep FK maçında sahanın lideri olacak.

Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt karşılaşmasında Gaziantep FK deplasmanı düşünülerek dinlendirilen Mesut Özil, son dönemde ağırlığını hissettirmeye başladı.

Galatasaray derbisindeki harika futbolu ve attığı gol sonrasında biraz düşüşe geçen Mesut, Rizespor 'a karşı alınan galibiyette ilerlemiş yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmamıştı.

Oynadığı futbolla büyük alkış alan dünyaca ünlü futbolcu, Frankfurt mücadelesinde süre almadı ve bu hafta içini Antep maçına hazırlanarak geçirdi.





OLDUKÇA MOTİVE GÖZÜKÜYOR

Teknik direktör Vitor Pereira'nın, cezalı İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda oyun kurucu görevini tamamen emanet edeceği sarı-lacivertlilerin kaptanı, iyi bir performans göstermek ve takımının galibiyetinde pay sahibi olmak istiyor.

Oldukça motive gözüken 33 yaşındaki yıldız, kendisine büyük destek veren taraftarları mutlu etmeyi amaçlıyor.