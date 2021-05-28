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    Mesut Özil: Gelecek sene farklı bir Fenerbahçe olacak

    Mesut Özil: Gelecek sene farklı bir Fenerbahçe olacak

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, gelecek sezondan umutlu olduğunu söyleyerek, "Yeni sezon Fenerbahçe için çok farklı olacak." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 12:16
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    Fenerbahçe'nin Arsenal'den devre arasında transfer ettiği Mesut Özil, yarım sezonda istenilen performansı veremedi.

    Gelecek sezonda taraftarın çok şey beklediği Özil'e kaptanlık ve 10 numaranın verileceği de takım içinde konuşuluyor.

    Yeni sezon kampı başlamadan önce Ege'ye giden Özil tatilin tadını çıkarıyor.

    Mesut Özil: Gelecek sene farklı bir Fenerbahçe olacak #1

    "GELECEK YIL HERKES ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE İZLEYECEK"

    Fanatik’in haberine göre, tatilini sürdüren Mesut, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Gelecek sezonda çok iyi bir takım olacağız. Ben de bu takımın tecrübeli bir ismi olarak, başarıya giden yolda arkadaşlarıma büyük destek vereceğim. Kısaca, gelecek yıl herkes çok farklı bir Fenerbahçe izleyecek" ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil: Gelecek sene farklı bir Fenerbahçe olacak #2

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