Mesut Özil: Güzel günler yaşatmak için dönüyorum

Belindeki ağrılar nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Mesut Özil, iddialı açıklamalarla geri döndü.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, 19 Ocak'ta oynanan Altay maçından beri sahalardan uzak kaldı.

Belinde ağrıları bulunan Mesut Özil'e, anestezi altında faset eklem enjeksiyonu yapılmıştı. Bu nedenle Antalya kampına katılamayan ve evde tedavisini sürdüren tecrübeli oyuncu, bir süredir bireysel çalışmalar yapıyordu. Mesut, sonunda önceki gün yapılan idmanla birlikte takıma katıldı.

"GÜZEL GÜNLER YAŞATMAK İÇİN DÖNÜYORUM"

Geri dönmenin mutluluğunu yaşayan yıldız futbolcu, "Büyük bir şanssızlık yaşadım. Oynayamamak canımı çok sıktı. Ancak sıkıntılı günleri arkamda bıraktım. Ekstra çalışmalarla hazır hale geldim. Sonunda arkadaşlarıma katıldım. Güzel günler yaşamak ve yaşatmak için dönüyorum." ifadelerini kullandı.





"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Mesut Özil, taraftarın önüne çıkmak ve takıma katkı vermek için sabırsızlandığını söyledi. Başarılı futbolcu, "Şu anda ligde belki istediğimiz konuma değiliz. Ancak alacağımız seri galibiyetlerle hızla üst sıralara tırmanma şansımız var. Daha da önemlisi, Slavia Prag'ı geçerek Avrupa'da yolumuza devam edebiliriz. Hep birlikte bunun için sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.



