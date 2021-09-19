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    Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini duyurdu

    Fenerbahçe’nin Alman vatandaşı olan yıldızı Mesut Özil (32) Almanya federal seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 08:52
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    Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini duyurdu

    26 Eylül'de yapılacak seçimlerde sarı-lacivertlilerin gurbetçi yıldızı, ünlü yazar ve barış aktivisti Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

    Özil, ''Almanya'nın en cesur politikacısı'' dediği Todenhöfer ile buluşması sonrasında Twitter'da bir fotoğraflarını yayınladı.

    Todenhöfer'in üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında durduğunu söyleyen Özil, Alman politikacıya desteğini, "Artık ben de onun arkasındayım. 26 Eylül'de ona oy vereceğim." sözleriyle gösterdi.

    Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini duyurdu #1

    TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK

    Türkiye ve Rusya ile stratejik ortaklık yapılması gerektiğini vurgulayan Todenhöfer, "Türkiye'nin Orta Doğu'daki jeo-stratejik konumunu görürseniz, 40 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği üyesi olma sözü verdiğimiz bu ülkenin önemini büyük ölçüde küçümsediğimizi de bilirsiniz. Hem Rusya hem Türkiye, Avrupa'daki barışa önemli katkı sunabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini duyurdu #2

    ERDOĞAN'LA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF OLAY OLMUŞTU

    Bilindiği üzere dünyaca ünlü futbolcu Arsenal'de forma giydiği dönemde 2018 Dünya Kupası'ndan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmiş ve bu hareketi dolayısıyla Almanların hışmına uğramıştı.

    Ardından Uygur Türkleri'ni savunan paylaşım yapan Özil, Çin baskısıyla Arsenal'deki formasını kaybetmişti.

    Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini duyurdu #3

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