Euro
8.6885
-2.22%
Dolar
7.1884
-1.79%
Altın
431.6
-0.45%
Borsa
1.496
1.55%
Bitcoin
244.450
-0.55%
EXEN Coin
17.90
0.61%
16ºC
İstanbul
Puslu güneşli 16 C

    Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosuna alındı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, yarın (salı) oynanacak Hatayspor maçının kafilesine dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosuna alındı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

    Sarı-lacivertli kulüp, Hatay'a doğru yola çıkan kafilede yer alan isimleri açıkladı.

    MESUT DA KADRODA

    Kadroya yeni transfer Mesut Özil de dahil edildi.

    Kulüpten yapılan açıklama:

    Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosuna alındı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir