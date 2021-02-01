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- Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosuna alındı
Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosuna alındı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, yarın (salı) oynanacak Hatayspor maçının kafilesine dahil edildi.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 14:50
- Güncelleme : 01.02.2021 - 14:51
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli kulüp, Hatay'a doğru yola çıkan kafilede yer alan isimleri açıkladı.
MESUT DA KADRODA
Kadroya yeni transfer Mesut Özil de dahil edildi.
Kulüpten yapılan açıklama: