Mesut Özil: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Mesut Özil yakın çevresine, "Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum" dedi.

Fenerbahçe, 20 Mart'ta ikincilik yolundaki rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bunun coşkusu yaşanırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığının açıklaması herkeste şok etkisi yaratmıştı.

İki futbolcu karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı. Olayın üzerinden 1 aydan fazla süre geçti; yönetim, Mesut ve Ozan'la ilgili yeni bir tasarrufta bulunmadı.

Yakın çevresine dert yandı

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a geldi, Ali Koç'la görüştü. Ancak bir gelişme olmadı.

Dünyaca ünlü yıldızın, bu konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı belirtildi.

“Hayal kırıklığı yaşıyorum”

Mesut'un, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre; tecrübeli oyuncu, takımdan ayrı bir şekilde antrenmanlarını sürdürüp kendisini fiziken hazır bir halde tutmaya çalışıyor.