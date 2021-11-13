Mesut Özil: Her zaman her yerde en büyük Fener

Mesut Özil: Her zaman her yerde en büyük Fener

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de söyledikleri sözlerin ardından futbol kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mesut Özil'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Son dönemde Fenerbahçe 'de en önemli gündem Mesut Özil oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de, "Ticari işlerini bir yana bırakıp, sahaya odaklanmalı." sözlerinin ardından gözler tecrübeli futbolcuya dönmüştü.

"HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK FENER"

Futbol kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil sosyal medya hesabından, "Her zaman Her yerde en büyük Fener" paylaşımında bulundu.

KATAR'A GİDECEK DENİLİYORDU

Öte yandan Mesut Özil'in Ali Koç'un açıklamalarının ardından devre arasında Katar'a transfer olmak istediği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yıldız futbolcu son paylaşımıyla Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddialarını da bir nevi yalanlamış oldu.