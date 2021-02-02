Mesut Özil ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçının son 13 dakikasında oyuna girerek Süper Lig kariyerinde ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımla ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıktı. Maçın son 13 dakikasında oyuna giren Mesut Özil, topla az buluşurken ikinci golde atağı başlatan isim oldu.

DUASINI ETTİ OYUNA GİRDİ

Oyuna girmeden önce duasını eden Mesut Özil gözlemlenecek kadar topla buluşamadı.

Maçın son anlarında Hatayspor'un ciddi baskısı yaşanırken Fenerbahçe topla fazla oynayamadı. Bu dönemde iki kez topla buluşan Mesut, bu iki pasında da arkadaşını buldu.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde başlangıç Mesut Özilden geldi. Ort alanda topu alan Mesut, sağ kanattan gelen Ferdi'ye oynadı. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Billong ters bir vuruş yaptı ve golü attı.

EN SON 11 AY ÖNCE MAÇA ÇIKMIŞTI

Mesut Özil en son 07.03.2020 tarihinde Arsenal forması altında West Ham United'a karşı oynamış ve 1 asist yapmıştı. Mesut Özil böylece yaklaşık 11 ay sonra resmi maça çıktı.