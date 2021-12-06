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Mesut Özil: İnanmaya devam
Fenerbahçe'nin Rizespor'u 4-0 mağlup etmesinin ardından Mesut Özil, bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 10:30
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:55
Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
"İNANMAYA DEVAM"
Tecrübeli futbolcu, paylaşımında, "İnanmaya devam" yazdı ve sarı-lacivert kalp emojilerini kullandı.
Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve sahada etkili bir görüntü sergileyen 33 yaşındaki fuutbolcu, 87. dakikada ise yerini genç Arda Güler'e bıraktı.
İşte Mesut Özil'in paylaşımı: