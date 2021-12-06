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    Mesut Özil: İnanmaya devam

    Fenerbahçe'nin Rizespor'u 4-0 mağlup etmesinin ardından Mesut Özil, bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:55
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    Mesut Özil: İnanmaya devam

    Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

    "İNANMAYA DEVAM"

    Tecrübeli futbolcu, paylaşımında, "İnanmaya devam" yazdı ve sarı-lacivert kalp emojilerini kullandı.

    Mesut Özil: İnanmaya devam #1

    Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve sahada etkili bir görüntü sergileyen 33 yaşındaki fuutbolcu, 87. dakikada ise yerini genç Arda Güler'e bıraktı.

    İşte Mesut Özil'in paylaşımı:

    Mesut Özil: İnanmaya devam #2

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