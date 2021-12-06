Mesut Özil: İnanmaya devam

Fenerbahçe'nin Rizespor'u 4-0 mağlup etmesinin ardından Mesut Özil, bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"İNANMAYA DEVAM"

Tecrübeli futbolcu, paylaşımında, "İnanmaya devam" yazdı ve sarı-lacivert kalp emojilerini kullandı.





Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve sahada etkili bir görüntü sergileyen 33 yaşındaki fuutbolcu, 87. dakikada ise yerini genç Arda Güler'e bıraktı.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:



