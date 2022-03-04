Mesut Özil, İsmail Kartal'dan formayı istedi

Bel fıtığı problemi nedeniyle uzun süredir kadrodaki yerini alamayan Mesut Özil, İsmail Kartal'la görüşerek, "Kendimi iyi hissediyorum. Trabzon maçında beni oynatın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, pazar günü sezonun kalan bölümünün en kritik maçlarından birine çıkacak.

Ligde 3’te 3 yapan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor’u da yenip Şampiyonlar Ligi bileti konusunda ne kadar iddialı olduğunu göstermek istiyor.

Bu zorlu karşılaşma öncesi Mesut Özil’in takıma dönmesi herkese moral verdi. Üstelik yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla teknik heyeti etkilemeyi başardı.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Tecrübeli oyuncunu hazır görünmesine rağmen İsmail Kartal, 1.5 aydır sahalardan uzak kalan öğrencisini ilk 11’de görevlendirme konusunda tereddütlü.

Kartal, Mesut’u kulübede başlatıp ikinci yarıda oyuna almaya sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun hocasıyla yaptığı konuşmada, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor, bizim için en önemli maç konumunda. Zaten takıma uzun süredir katkı sağlayamadım. Bu karşılaşmada mutlaka oynamalıyım. Görev verirseniz, sahada ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.” ifadelerini kullandığı kaydedildi. İsmail Kartal’ın son kararını, sağlık ekibinin tavsiyesini de aldıktan sonra vereceği kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Mesut Özil, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.



