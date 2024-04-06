Mesut Özil: Juventus'a aşığım Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mesut Özil, yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti. Özil, Juventus'a aşık olduğunu belirtirken, İtalyan ekibinin formasını giymek istediğini söyledi.

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Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, kariyeri hakkında dikkat çekici itirafta bulundu.

Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Özil, sosyal medya hesabından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

"İtalyan aşkım..."

Mesut Özil, futbolculuk döneminde formasını giymek istediği takımı resmen açıkladı.

Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kariyerimde forma giydiğim bütün harika kulüplerle gurur duyuyorum. Sadece bir kulüp eksik. İtalyan aşkım Juventus."

Kariyerini noktalamıştı

Mesut Özil, 22 Mart 2023'te futbolculuk kariyerine son vermişti.

159 kez formasını giydiği Real Madrid ile lig ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, 254 kez forma giydiği Arsenal ile de 4 kez Federasyon Kupası kazandı.

Almanya Milli Takımı'yla 92 kez sahaya çıkan ve 23 gol atan Özil, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.