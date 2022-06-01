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    Mesut Özil kalacak mı gidecek mi?

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil, kariyerine ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Peki, Mesut Özil kalacak mı gidecek mi?
    • 01.06.2022 - 13:54
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    Mesut Özil kalacak mı gidecek mi?

    Ali Koç'un başkanlığı döneminde yaptığı en büyük transfer hamlelerinden birisi olan Mesut Özil, istenileni veremedi.

    Fenerbahçe'ye geldiğinden beri tam anlamıyla toparlanamayan Mesut, İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakıldı.

    Uzun zamandır takımdan uzak olan Mesut Özil'in geleceği merak edilirken, Jorge Jesus'un gelmesi ise işleri değiştirdi.

    İsmail Kartal'la vedalaşan Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaşırken, Mesut Özil hakkında verilecek olan karar gündeme geldi.

    Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'e kızgın ancak takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor..

    Uzun zamandır sessiz olan yıldız futbolcu ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

    Peki, Mesut Özil kalacak mı gidecek mi? İşte Özil'in yaptığı o açıklamanın tamamı...

    Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalacak mı gidecek mi?

    "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım.

    Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir.

    Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım.

    Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."

    Mesut Özil kalacak mı gidecek mi? #1

    Mesut Özil kalacak mı gidecek mi? #2


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