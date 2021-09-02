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    Mesut Özil, Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mesut Özil, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından ağırlandı.
    • AA
    • 02.09.2021 - 06:28
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    Mesut Özil, Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin sürpriz bir konuğu oldu.

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuğu oldu.

    Katarlılar, ülkeyi ziyaret eden Özil'in Katar Emiri Temim ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesaplarında yoğun şekilde paylaştı.

    EMİRLİK DİVANI'NDA AĞIRLANDI

    Ülkedeki yerel medyada geçen haberlerde, Şeyh Temim'in Özil'i Emirlik Divanı'nda kabul ettiği belirtildi.

    Özil, Katar'ı ziyareti sırasında ülkedeki birçok spor tesisinde incelemelerde bulunurken, başkent Doha'daki Aspetar Spor Hastanesi'ni de ziyaret etti.

    Özil daha önce basına yaptığı açıklamada, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinden gurur duyduğunu söylemişti.

    Mesut Özil, Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte #1

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