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Mesut Özil, Kayserispor maçının tribünden izledi
Kayserispor maçının tribünden takip eden yeni transfer Mesut Özil'in taraftarların fotoğraflarını çekmesi, sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 09:38
- Güncelleme : 26.01.2021 - 10:07
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının son maçında sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Rakibini rahat bir oyunla 3-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil, karşılaşmayı tribünden izledi.
FOTOĞRAFI MESUT'A ÇEKTİRDİLER
Atılan her gol sonrası takım arkadaşlarını alkışlayan 32 yaşındaki futbolcunun sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı ise Twitter'da çok konuşuldu.
Özil, dün locada yer alan bir grup Fenerbahçelinin fotoğrafını çekerken görüntülendi.