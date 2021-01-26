Mesut Özil, Kayserispor maçının tribünden izledi

Kayserispor maçının tribünden takip eden yeni transfer Mesut Özil'in taraftarların fotoğraflarını çekmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının son maçında sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Rakibini rahat bir oyunla 3-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil, karşılaşmayı tribünden izledi.

FOTOĞRAFI MESUT'A ÇEKTİRDİLER

Atılan her gol sonrası takım arkadaşlarını alkışlayan 32 yaşındaki futbolcunun sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı ise Twitter'da çok konuşuldu.

Özil, dün locada yer alan bir grup Fenerbahçelinin fotoğrafını çekerken görüntülendi.