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    Mesut Özil: Kim Min bana Ramos'u hatırlatıyor

    Mesut Özil: Kim Min bana Ramos'u hatırlatıyor

    Fenerbahçenin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Kim Min-Jae için, "Bana Ramos'u hatırlatıyor ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 15:03
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    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kim Min-Jae hakkında bir Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

    BANA RAMOS’U HATIRLATIYOR

    Kim Min-Jae'i Sergio Ramos'a bezeten Özil, "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı" dedi.

    Mesut Özil: Kim Min bana Ramos u hatırlatıyor #1

    “ONUNLA BERABER OYNAMAK ÇOK GÜZEL”

    Kim Min-Jae'i değerlendiren Mesut Özil, "Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır" şeklinde konuştu.

    Mesut Özil: Kim Min bana Ramos u hatırlatıyor #2

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