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Mesut Özil: Kim Min bana Ramos'u hatırlatıyor
Fenerbahçenin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Kim Min-Jae için, "Bana Ramos'u hatırlatıyor ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 14:55
- Güncelleme : 24.08.2021 - 15:03
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kim Min-Jae hakkında bir Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.
BANA RAMOS’U HATIRLATIYOR
Kim Min-Jae'i Sergio Ramos'a bezeten Özil, "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı" dedi.
“ONUNLA BERABER OYNAMAK ÇOK GÜZEL”
Kim Min-Jae'i değerlendiren Mesut Özil, "Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır" şeklinde konuştu.