Mesut Özil: Kimseyi hedef almadım

Mesut Özil, dün oynanan Royal Antwerp maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepki ile kimseyi hedef almadığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe dün, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti.

Kadıköy'de ağırladığı rakibiile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerin maçına ise Mesut Özil'in oyundan alınmasına verdiği tepki damga vurdu.

OYUNDAN ALININCA ŞİŞELERİ TEKMELEMİŞTİ

Maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alınırken yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeledi.

Oyundan alınmasına bir hayli sinirlenen ünlü yıldız, konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı

"TEPKİM MAÇLA İLGİLİYDİ, KİMSEYİ HEDEF ALMADIM"

Tepkisinin maç ile alakalı olduğunu ve kimseyi hedef almadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Sevgili Fenerbahçeliler, dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.



