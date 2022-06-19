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    Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oynadı

    Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oynadı

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Almanya'da kız kardeşinin düğününe katıldı. Özil'in düğünde oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
    • 19.06.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 12:47
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    Fenerbahçe'de Mart ayında kadro dışı kaldıktan sonra yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da affedilmeyen Mesut Özil, Almanya'ya gitmişti.

    Özil'in gidiş nedeni belli oldu. Mesut Özil, kız kardeşi Duygu Özil'in düğün törenine katıldı.

    Kardeşinin düğününde oynadı

    Mesut’un katıldığı düğünden bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun oyun havası oynadığı görüldü.

    Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oynadı İZLE

    Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oynadı #1

    Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oynadı #2

    Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oynadı #3


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