Mesut Özil, koltuk değnekleriyle dışarı çıktı

Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, koltuk değnekleriyle gezerken görüntülendi.

Antalyaspor maçında bileğinden sakatlanan ve en az 1 ay oynayamayacağı öğrenilen Mesut Özil, sakatlık sonrası ilk kez görüntülendi.

Koltuk değnekleriyle sokağa çıkan Özil, bir hayranıyla fotoğraf çektirdi.

MORALSİZ OLUŞU DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyaya düşen karede 32 yaşındaki futbolcunun moralsiz oluşu dikkat çekerken, Twitter'da tecrübeli oyuncuya destek mesajları yağdı.

Performansı henüz istenen seviyeye gelmeyen Özil'in 6 maç kaçıracağı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun yerine Pelkas'ın 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor.