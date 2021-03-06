Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
359.383
-0.70%
EXEN Coin
16.22
0.43%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Mesut Özil, koltuk değnekleriyle dışarı çıktı

    Mesut Özil, koltuk değnekleriyle dışarı çıktı

    Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, koltuk değnekleriyle gezerken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Antalyaspor maçında bileğinden sakatlanan ve en az 1 ay oynayamayacağı öğrenilen Mesut Özil, sakatlık sonrası ilk kez görüntülendi.

    Koltuk değnekleriyle sokağa çıkan Özil, bir hayranıyla fotoğraf çektirdi.

    MORALSİZ OLUŞU DİKKAT ÇEKTİ

    Sosyal medyaya düşen karede 32 yaşındaki futbolcunun moralsiz oluşu dikkat çekerken, Twitter'da tecrübeli oyuncuya destek mesajları yağdı.

    Performansı henüz istenen seviyeye gelmeyen Özil'in 6 maç kaçıracağı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun yerine Pelkas'ın 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor.

    Mesut Özil, koltuk değnekleriyle dışarı çıktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir