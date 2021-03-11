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Mesut Özil koltuk değnekleriyle gezmeye devam ediyor
Geçtiğimiz günlerdi koltuk değnekleriyle dışarı çıkan Mesut Özil, bu kez yanına takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'ı da aldı.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 08:57
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sakatlanan ve sedyeyle kenara getirilen Mesut Özil'in, ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilmişti.
En az 1 ay sahalardan uzak kalacak olan 32 yaşındaki futbolcu, koltuk değnekleriyle geziyor.
BU KEZ MERT HAKAN DA YANINDAYDI
Geçtiğimiz günlerde bir taraftarlar fotoğraf çekilirken görülen Mesut, bu kez Mert Hakan Yandaş'la beraber otelden çıkarken görüntülendi.
Koltuk değnekleriyle yürüyen tecrübeli oyuncu, sorulan sorulara cevap vermeden arabasına atlayıp mekandan uzaklaştı.
Mesut Özil, koltuk değnekleriyle dışarı çıktı - HABERİ