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Mesut Özil koltuk değnekleriyle gezmeye devam ediyor

Mesut Özil koltuk değnekleriyle gezmeye devam ediyor

Geçtiğimiz günlerdi koltuk değnekleriyle dışarı çıkan Mesut Özil, bu kez yanına takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'ı da aldı.