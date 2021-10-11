Mesut Özil kripto para mı çıkarıyor? Fenerbahçelileri sevindiren hamle!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in kendi kripto parasını çıkaracağı iddia edildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise, Mesut Özil kripto para mı çıkarıyor? sorusunu gündeme getirdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile ilgili şu sıralar Vitor Pereira ile sorun yaşadığına yönelik haberler gündeme geliyor.

Özil cephesinden bu haberlere ilişkin açıklama gelmezken, Fenerbahçe yönetimi ise iddiaları sık sık yalandı.

Bu iddiaların gölgesinde olan Mesut Özil'in kendi kripto parasını çıkaracağı ve çalışmalara başladığı belirtildi.

Özil'in, geçtiğimiz yıl kurduğu M10Streetwear isimli markanın bünyesinde bir kripto para piyasaya süreceği gelen iddialar arasındaki yerini aldı.

Peki, Mesut Özil kripto para mı çıkarıyor? İddialar doğru mu? İşte detaylar...

MESUT ÖZİL KRİPTO PARA MI ÇIKARIYOR?

Mesut Özil cumartesi günü 26 milyon takipçili Twitter hesabından lazer gözlü bir fotoğrafını paylaşarak, “Yakında heyecan verici şeyler geliyor.” notunu düştü.

Yıldızın bu fotoğrafının sırrı kısa sürede anlaşıldı ve kripto para çıkaracağı öğrenildi.

Mesut Özil'in kripto parasının ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor.

Ancak The Sun'ın haberine göre kripto para birimi, önümüzdeki birkaç gün içerisinde piyasaya sürülecek.

Özil’in kripto parasını satın alan kişiler, M10 markasından yaptığı alışverişlerde indirim kazanacak ve parayı Bitcoin ile takas edebilecek.