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    Mesut Özil kulübeye çekiliyor

    Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra eski günlerine dönemsi beklenen Mesut Özil, bu sezon da performansını gösteremedi. İsmail Kartal yıldız oyuncuyu kalan maçlarda hamle için kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 09:24
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    Mesut Özil kulübeye çekiliyor

    Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak bir türlü eski kimliğine dönemeyen Mesut Özil kulübeye çekiliyor.

    Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı olan yıldız futbolcu geç de olsa takıma dahil olmuştu. Ancak bu sakatlık zaten fiziksel gücü çok yüksek olmayan Mesut'u daha da geriye attı. Bu durum son oynanan Konyaspor maçında net şekilde ortaya çıktı.

    Milliyet'in haberine göre; İlk yarıdaki düşük temposu sebebiyle tecrübeli oyuncu ikinci yarı oyundan alındı. Konyaspor galibiyeti sonrası ikincilik şansını yükselten sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kalan haftaların oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünden Mesut Özil konusunu bir kez daha masaya yatırdı.

    Mesut Özil kulübeye çekiliyor #1

    MAÇLAR YÜKSEK TEMPODA GEÇECEK

    İsmail Kartal, artık daha yüksek tempoda geçmesi muhtemel maçları Mesut'un kaldırmasının güç olacağını tahmin ettiğinden formayı yıldız oyuncudan alma kararı verdi.

    Mesut artık hamle oyuncusu olarak kulübede bekleyecek. Cezası biten Mert Hakan Yandaş ise Mesut'un bölgesinde forma giyecek.

    Mesut Özil kulübeye çekiliyor #2


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