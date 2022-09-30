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    Mesut Özil: Maalesef daha uzun bir süre oynayamayacağım

    Mesut Özil: Maalesef daha uzun bir süre oynayamayacağım

    Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, yaşadığı bel sakatlığı ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
    • 30.09.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 16:56
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    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in belinden yaşadığı sorunla ilgili ameliyat olacağını ve en az 3 ay forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

    Deneyimli oyuncu Özil, konuyla ilgili Twitter hesabından bir fotoğrafla beraber açıklamalarda bulundu. "Maalesef daha uzun bir süre oynayamayacağım. Sonunda sırtımdaki ağrıdan kurtulmak için bu hafta sonu bir ameliyat olacağım. En kısa sürede tekrar sahaya dönmek için her şeyi deneyeceğim. Tüm sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler" dedi.

    Mesut Özil: Maalesef daha uzun bir süre oynayamayacağım #1

    Eski formuma dönemezsem futbolu bırakırım demişti

    33 yaşındaki Mesut Özil, bu açıklamasıyla birlikte hafta içerisinde "Eski formuma dönemiyorum. Sezon sonu futbolu bırakacağım." şeklinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a söylediği iddia edilen sözleri de yalanlamış oldu.

    Mesut Özil: Maalesef daha uzun bir süre oynayamayacağım #2

    3 maçta gol veya asist katkısı yapamadı

    Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'le sözleşme imzalayan Mesut Özil, 3 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.

    Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, cumartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.


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