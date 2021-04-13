Mesut Özil, Meksika'dan takım satın aldı

Birçok alanda kendi markasını yaratan Mesut Özil, bu defa Meksika Süper Ligi takımlarından Necaxa'nın hissedarlarından biri oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, büyük hayran kitlesine sahip olduğu Meksika'da kulüp satın aldı.

Özil, ABD'li iş adamları Al Tylis, Sam Porter, dünyaca ünlü manken Eva Longoria, model Kate Upton ve Beyzbol yıldızı Justin Verlander ile birlikte Süper Lig takımı Necaxa'nın hissedarı oldu.

Mesut, böylece Meksika'dan futbol takımı sahibi olan ilk Türk asıllı isim oldu.

MEKSİKA'DA HAYRAN KİTLESİ VAR

Brezilya'daki Dünya Kupası Şampiyonluğu'ndan sonra Meksika'da müthiş bir hayran kitlesine sahip olan Özil, Real Madrid forması giydiği dönemde de Meksika'da popülaritesini iyice artırdı. Bu nedenle Meksika Ligi'ne ilgi duyan Mesut, fırsatı kaçırmayarak böyle bir yatırıma ortak olma kararı aldı.

MEKSİKA SÜPER LİG'İ OLDUKÇA İZLENİYOR

Necaxa, bundan böyle 32 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca kazandığı şampiyonluklardan edindiği tüm tecrübe ve birikimlerinden faydalanacak. Meksika Süper Ligi'ni sadece ABD'den tam 40 milyon kişi izliyor.