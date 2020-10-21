Mesut Özil: Ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğim

Arsenal'in 25 kişilik Premier Lig kadrosunda yer vermediği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arsenal'in formasını terleten Mesut Özil'e, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemesinin ardından 25 kişilik Premier Lig kadrosunda da yer verilmedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Bunun üzerine bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, "Arsenal taraftarlarına bu mesajı yazmak, benim için çok zor. Arsenal'in Premier Lig kadrosuna kaydedilmediğim için hayal kırıklığını yaşıyorum, çok üzgünüm. Londra'da hala evimde gibiyim, çok iyi arkadaşlarım var. Taraftarla aramda güçlü bağ hissediyorum. Ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğim ve Arsenal'daki 8. sezonumun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapıp, çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.