Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak?

Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak?

Başakşehir'e trsnsfer olan Mesut Özil'in ne zaman oyanacağı merak ediliyordu. Açıklama ise teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan geldi. Peki, Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı kaldı.

Uzun süre affedilmeyi bekleyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından birkaç kez açıklama yaptı ve Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyledi.

Ancak Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, yaptığı basın toplantısında Özil'in kadroda yer almayacağının sinaylini verdi.

Bunun üzerine başkan Ali Koç ile bir araya gelen Mesut Özil, Fenerbahçe yönetimi ile anlaştı ve ayrıldı.

Fenerbahçe ile olan ayrılığı duyurulmadan Başakşehir ile anlaştığı gündeme gelen Özil, geçtiğimiz günlerde imzayı attı.

İmzayı atmasına rağmen henüz sahaya çıkmayan futbolcu ile ilgili, "Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? İşte yanıtı...

Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak?

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan Mesut Özil'in sahalara ne zaman çıkacağı konusunu ise Emre Belözoğlu yanıtladı.

TRT Spor'a konuk olan Belözoğlu, "Mesut Özil'in hazır olmak için önünde 20-25 günlük daha bir süreci olacak.

Mesut'tan memnunuz, futbol oynamak istiyor. Sonunu iyi yapması gereken bir kariyeri olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin evladı." dedi.