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    Mesut Özil riske edilmeyecek

    Mesut Özil riske edilmeyecek

    Başakşehir maçına yetiştirilmesi beklenen Mesut Özil, ağrılarının devam etmesi nedeniyle hafta sonu oynanacak mücadelede formasından uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:56
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    Mesut Özil, belindeki ağrılar nedeniyle Antalya kampında götürülmemişti. İstanbul'da iğne tedavisi uygulanan Mesut Özil, evinde dinlendi.

    Dünyaca ünlü oyuncunun ağrılarının büyük ölçüde azaldığı öğrenildi. Mesut Özil'in çarşambadan itibaren bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor.

    Mesut Özil riske edilmeyecek #1

    HEDEFİ GİRESUNSPOR MAÇI

    Sağlık ekibi, tecrübeli futbolcunun cumartesi günkü Başakşehir mücadelesinde riske edilmemesi tavsiyesinde bulundu. Bu nedenle Mesut'un 12 Şubat'ta Giresunspor ile deplasmanda oynanacak maçta takıma döneceği kaydedildi.

    23 MAÇTA 8 GOL 2 ASİST

    Bu sezon ara ara yaşadığı sakatlıklarla gündem olan deneyimli yıldız toplam 23 maçta 8 gol 2 asist kaydetti.

    Mesut Özil riske edilmeyecek #2


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