Mesut Özil: Sadece bir tane Süper Lig var

Mesut Özil: Sadece bir tane Süper Lig var

Avrupa Süper Ligi'nin dağılmaya başlamasının ardından Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, Inter Milan ve Juventus, Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıklamıştı.

AVRUPA SÜPER LİGİ ÇATIRDADI

Kurulan ligin ardından kulüpler ve taraftarlar tarafından çok sert tepkiler gelmişti. Tepkiler altında lige katılmama kararını açıklayan ilk kulüp Manchester City oldu.

City, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacakları açıklandı. Diğer yandan, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu ortaklarından Manchester United'da başkan Ed Woodward'ın görevinden istifa kararı aldığı bildirildi.

“SADECE BİR TANE SÜPER LİG VAR”

Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasını en çok eleştirenlerden biri de Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil olmuştu.

Özil, "Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Dünyadaki tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar..." açıklamasıyla tepki göstermişti.

Avrupa Süper Ligi’nin çatırdamasının ardından yıldız oyuncu, göndermeli bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özil, “Sadece bir tane Süper Lig var.” ifadelerini kullanarak, Süper Lig logosunu paylaştı.