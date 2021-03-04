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    Mesut Özil sakatlandı

    Mesut Özil sakatlandı

    Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, sedye ile kenara geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 20:46
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    Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı.

    SEDYEYLE OYUNU TERK ETTİ

    Karşılaşmanın 66. dakikasında Fredy'nin müdahalesiyle bileğinden sakatlanan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu sedyeyle kenara alındı.

    İlk incelemede Özil'in ayak bileğinin döndüğü ifade edildi.

    Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İrfan Can Kahveci ise Mesut Özil'in yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

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