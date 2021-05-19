Mesut Özil şampiyonluk sözü verdi

Fenerbahçe’nin yıldız orta sahası Mesut Özil, ligde mutlu sona ulaşamadıkları için üzgün olduğunu dile getirdi ve gelecek sezon için umutlu konuştu.

Arsenal’den transfer edilen Mesut Özil, Süper Lig’de önümüzdeki sene için umutlu konuştu ve taraftarlardan destek istedi.

“TARAFTARI MUTLAKA SEVİNDİRECEĞİZ”

Transferi bütün dünyada yankı uyandıran Özil, "Gelecek sezon hatalarından ders almış bir takım olarak şampiyonluk mücadelesine başlayacağız. Bu büyük camianın 8 yıldır şampiyonluğa hasret kalan taraftarını mutlaka sevindireceğiz. Takım olarak başarmak için el ele vereceğiz. Bu yolda taraftarımız bizi asla yalnız bırakmasın.” dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Özil, “Taraftarımız ve camianın büyük beklentileri vardı. Ben de bu takımın bir parçası olarak başarıya giden yolda takımıma elimden gelen desteği vermek istedim. Ancak sakatlıklar üst üste gelince, büyük bir kopukluk oldu. Elimize geçen şampiyonluk fırsatını ne yazık ki değerlendiremedik. Camiayı çok üzdük. Hepsinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.