Mesut Özil: Şimdi sıra bende

Kasımpaşa maçıyla sahalara dönmeye hazırlanan Mesut Özil, takım arkadaşlarına, "Yokluğumda iyi sonuçlar aldık. Şimdi sıra bende. Katkı vermeye hazırım” dedi.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde.

Son haftalarda alınan galibiyetlerle takımın morali yüksek. Bay geçilen haftada rakiplerin de puan kaybetmesiyle sarı-lacivertli ekipte, şampiyonluğa inanç daha da arttı.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 4 Mart’taki Antalyaspor maçında bileğinden sakatlanmıştı.

Sezonu kapatmanın kıyısından dönen tecrübeli futbolcu, ligde son 7 karşılaşmada forma giyemedi. Mesut, geçen hafta takımla idmanlara başlasa da Başakşehir karşısında riske edilmedi.

KASIMPAŞA MAÇIYLA SAHALARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Yıldız futbolcu, pazar günkü Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Mesut Özil, sakatlığı tamamen atlattığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

“ŞİMDİ KATKI VERME SIRASI BENDE”

Başarılı futbolcu, “Benim yokluğumda hoca değişikliği oldu, son haftalarda iyi sonuçlar alarak zirveyle farkı 3 puana kadar düşürdük. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen 6 final maçımız var. Arkadaşlarım elinden geleni yaptı, şimdi katkı verme sırası bende.” ifadelerini kullandı.

“MORALİMİZ YÜKSEK”

Fanatik’in haberine göre Mesut Özil, “Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Moral seviyemiz de üst düzeyde. Hep birlikte elimizi taşın altına koyup, kalan 6 maçı kazanarak şampiyonluğa uzanacağız. Bu yolda ben de takıma her şekilde faydalı olacağım.” diye konuştu.