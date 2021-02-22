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    Mesut Özil, sistemsizliğin kurbanı oluyor

    Mesut Özil, sistemsizliğin kurbanı oluyor

    Erol Bulut'un, 22 transfere rağmen istenilen oyunu oynatamaması taraftarın sabrını taşırdı. Takım içindeki sistemsizlik, Mesut Özil'in de yeteneklerini sergilemesine engel oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 10:44
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    Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde de Mesut Özil, İrfan Can, Osayi ve Szalai gibi futbolcuları alarak teknik direktör Erol Bulut'un eline güçlü bir kadro vermişti.

    Ancak 46 yaşındaki teknik adam, 26 hafta geçmesine rağmen hala bir sistem kurabilmiş değil.

    Son olarak Göztepe'ye 1-0 yenilen sarı-lacivertli, 90 dakika boyunca rakibine üstünlük kuramadı.

    Mesut Özil, sistemsizliğin kurbanı oluyor #1

    MESUT ÖZİL SİSTEMSİZLİĞİN KURBANI OLUYOR

    Sistemsizliğin kurbanı olan yeni transfer Mesut Özil'in, ortaya konulan oyundan rahatsızlık duyduğu belirtildi.

    Şu ana kadar 4'ü lig 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 5 maça çıkan Mesut Özil, henüz gol veya asist üretemedi.

    Mesut Özil, sistemsizliğin kurbanı oluyor #2

    Mesut Özil, sistemsizliğin kurbanı oluyor #3

    Mesut Özil, sistemsizliğin kurbanı oluyor #4

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