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    Mesut Özil: Sonuna kadar savaştık, kazandık

    Mesut Özil: Sonuna kadar savaştık, kazandık

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mesut Özil, 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Özil, "İyi oynayan takım kazandı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 22:07
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    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 2-1 kazandıkları ve 1 gol attığı Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Özil'in sözleri şu şekilde;

    "SONUNA KADAR SAVAŞTIK"

    "Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz"

    Mesut Özil: Sonuna kadar savaştık, kazandık #1

    "GALİBİYET ARMAĞAN OLSUN"

    "Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar. Bu galibiyet onlara armağan olsun."

    Mesut Özil: Sonuna kadar savaştık, kazandık #2

    "FENERBAHÇEMLE BÜYÜDÜM"

    "Ben Fenerbahçe'mle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti."

    Mesut Özil: Sonuna kadar savaştık, kazandık #3

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