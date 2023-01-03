Mesut Özil Suudi Arabistan'a gidiyor

Cristiano Ronaldo'nun ardından Mesut Özil de Suudi Arabistan Ligi'nde forma giymeye hazırlanıyor.

Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinin formasını giydikten sonra Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, futboluyla herkesi şaşırtmıştı.

Taraftarın çok şey beklediği yıldız oyuncu, performansıyla çok eleştirildi ve Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Başakşehir'e gitti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Özil, sadece 3 maçta Başakşehir forması giyebilidi.

Türkiye kariyerinde istenileni veremeyen yıldız futbolcuya bu kez Suudi Arabistan takımı talip oldu.

1.5 yıllık sözleşme

Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Feiha Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Bonservisi için 500 bin euro ödenecek olan yıldız futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme ile AL Feiha takımından 4.5 milyon euro kazanacak.